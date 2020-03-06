PATERNÒ: FALLITA RAPINA ALLA POSTA DI VIA BELLINI

Un tentativo di rapina, è stato effettuato stamattina, intorno alle ore 10 nell'ufficio postale di via Bellini a Paternò.Secondo le prime indiscrezioni sembra che un giovane si sia introdotto nell'uff...

Un tentativo di rapina, è stato effettuato stamattina, intorno alle ore 10 nell'ufficio postale di via Bellini a Paternò.

Secondo le prime indiscrezioni sembra che un giovane si sia introdotto nell'ufficio, e, minacciando con un coltello il direttore, gli abbia intimato di dargli dei soldi.

La pronta reazione di alcuni presenti, tra impiegati e pubblico, ha sorpreso il giovane che è stato disarmato, si dice che sia stato pure arrestato, Ma comunque è stato individuato chi sia l'autore del reato.

I carabinieri della locale compagnia, sono subito intervenuti sul posto.

IN AGGIORNAMENTO