Paternò, fermato ladro seriale: un 40enne paternese bloccato da commerciante e passante in via Emanuele Bellia

PATERNO’ – Paura ma anche grande senso di solidarietà e coraggio questa mattina, intorno alle ore 12, in via Emanuele Bellia bassa. Un 40enne paternese ha aggredito una signora appena uscita da un’attività commerciale, tentando di strapparle con violenza la collana. La vittima, strattonata brutalmente, ha riportato ferite ed escoriazioni.

Il piano del malvivente, però, è stato mandato in fumo dall’intervento tempestivo del titolare di un negozio della stessa via che, senza esitazione e mettendo a rischio la propria incolumità, ha affrontato l’aggressore riuscendo a bloccarlo.

Decisivo anche il contributo di un giovane passante che, con prontezza e sangue freddo, si è unito all’azione: insieme sono riusciti a immobilizzare l’uomo e, nello stesso tempo, a dare l’allarme ai Carabinieri.

I militari dell’Arma sono giunti sul posto in pochi minuti, prendendo in consegna il malvivente e conducendolo in caserma per le operazioni di rito.

Secondo le prime ricostruzioni, è molto probabile che lo stesso soggetto sia l’autore dei recenti scippi di collane avvenuti in città nei giorni scorsi, episodi che avevano destato grande allarme tra la popolazione.

L’episodio di oggi, oltre a inserirsi in una scia di microcriminalità che ha colpito Paternò, rappresenta anche un segnale forte: il coraggio di un commerciante e di un giovane cittadino ha dimostrato che la comunità, se unita, può reagire e difendersi.