Paternò, Ferragosto: cimiteri aperti solo la mattina del 14, chiusi il 15. Uffici comunali chiusi il 14 agosto

In occasione delle festività di Ferragosto, il Comune ha reso noto che i civici cimiteri non saranno accessibili nel pomeriggio di giovedì 14 agosto e per l’intera giornata di venerdì 15 agosto 2025.

La decisione segue la comunicazione della ditta affidataria del servizio cimiteriale, che ha segnalato l’impossibilità di garantire l’apertura nelle giornate indicate, sia per la concomitanza della festività sia per le alte temperature previste.

Giovedì 14, dunque, i cancelli resteranno aperti soltanto al mattino, mentre il giorno successivo si osserverà una chiusura totale.

Saranno comunque assicurati, tramite il servizio di reperibilità previsto dal contratto collettivo vigente, i servizi cimiteriali e necroscopici urgenti, come quelli legati a eventuali decessi e al trasporto di feretri fuori dall’orario ordinario.

Nella giornata del 14 agosto anche gli uffici comunali resteranno chiusi, con alcune eccezioni: sarà garantito il normale servizio di Polizia Municipale e la reperibilità per anagrafe, stato civile e rilascio delle carte d’identità.