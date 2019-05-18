PATERNO': FESTA CONSOLAZIONE 2019 - PROGRAMMA
PROGRAMMA DELLA FESTADA SABATO 18 A VENERDì 24 - SETTENARIO di “Maria ss. della Consolazione”DOMENICA 19ORE 10:00 - Santa Messa SolenneORE 11:00 - Benedizione della Città di Paternò e delle sue campa...
PROGRAMMA DELLA FESTA
DA SABATO 18 A VENERDì 24 - SETTENARIO di “Maria ss. della Consolazione”
DOMENICA 19
ORE 10:00 - Santa Messa Solenne
ORE 11:00 - Benedizione della Città di Paternò e delle sue campagne (sagrato del Santuario)
ORE 19:30 - Santa MESSA - BENEDIZIONE DELLE ROSE - Ciascuno porterà delle rose da dare agli ammalati di sua conoscenza
MERCOLEDÌ 22
IV PELLEGRINAGGIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI
ORE 09:30 - Partenza da PIAZZA UMBERTO verso il santuario
ORE 10:00 - Preghiera dei bimbi alla Madonna
VENERDI 24 - VIGILIA DELLA SOLENNITÀ
ORE 07:30 - Santa Messa
ORE 21:00 SANTA MESSA SOLENNE RINNOVO DELLA PROMESSA DEI PORTATORI E del GRUPPO DI PREGHIERA “ZELANTI DEL SANTUARIO”
ORE 22:00 VEGLIA MARIANA
IL SANTUARIO RIMARRÀ APERTO TUTTA LA NOTTE
SABATO 25 - SOLENNITÀ' “MARIA SS. DELLA CONSOLAZIONE”
ORE 05:45 - VESTIZIONE Dei Simulacri di Cristo Risorto e della Vergine Maria
ORE 06:00 - SANTA MESSA DELL’AURORA Presiede: don Giovanni Carollo (consigliere dell’opera don Orione in Italia)
ORE 08:00 - Santa Messa
ORE 09:00 - Recita del Santo Rosario
ORE 09:30 - Santa Messa animeranno i bambini della scuola "Mamma Provvidenza"
ORE 11:00 - Santa Messa Solenne Presiede: P. Juan Miguel Sanchez con la presenza della confraternita “Maria ss. della Consolazione” animeranno gli alunni della scuola professionale endo-fap (opera don orione)
ORE 16:00 - Presso la parrocchia Spirito Santo
• venerazione dei Simulacri di Cristo Risorto e della Vergine Maria
• momento di preghiera
ORE 17:00 SISTEMAZIONE DEI SIMULACRI SULL’ARTISTICO FERCOLO ED INIZIO DELLA PROCESSIONE:
• PARROCCHIA SPIRITO SANTO
• VIALE DEI PLATANI
• VIALE DELLE ROSE
• VIA DELLE NAZIONI UNITE
• VIA DELLE SCIENZE
• VIA CAMPO DEI FIORI
• viale dei platani
• VIA MACHIAVELLI
• VIA PARINI
• VIA E. BELLIA
• VIA G.B. NICOLOSI
• LARGO ASSISI
• VIA S. LUCIA
• VIA MASSA CARRARA
• VIA LIVORNO
• VIA E. BELLIA
• VIA MARTIRI DELLA LIBERTà
• VIA MEDAGLIE D’ORO
• VIA N. SAURO
• PIAZZA UMBERTO
• PIAZZA S. BARBARA
• VIA PROVV. VIRGILLITO BONACCORSI
• SANTUARIO DELLA CONSOLAZIONE
ORE 19:30 SANTA MESSA in santuario Presiede: Don Armando Corrado
ORE 22:00 - Arrivo DEL FERCOLO al santuario
• canti e preghiere
• spettacolo pirotecnico
• solenne ingresso in santuario dei simulacri di Gesù e Maria
• accoglienza solenne
• supplica e canto alla Madonna della Consolazione
• risalita dei simulacri al tempietto
DOMENICA 26
ORE 09:00 SANTA MESSA
ORE 11:00 SANTA MESSA
ORE 18:30 VESTIZIONE DEI SIMULACRI
ORE 19:30 santa messa solenne Presiede: Don Gaetano Ceravolo
SANTA MESSA nei GIORNI FERIALI
ORE 07:30 - ORE 20:00
SABATO 18 ORE 08:00 – ORE 19:30