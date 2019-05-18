PATERNO': FESTA CONSOLAZIONE 2019 - PROGRAMMA

PROGRAMMA DELLA FESTADA SABATO 18 A VENERDì 24 - SETTENARIO di “Maria ss. della Consolazione”DOMENICA 19ORE 10:00 - Santa Messa SolenneORE 11:00 - Benedizione della Città di Paternò e delle sue campa...

PROGRAMMA DELLA FESTA

DA SABATO 18 A VENERDì 24 - SETTENARIO di “Maria ss. della Consolazione”

DOMENICA 19

ORE 10:00 - Santa Messa Solenne

ORE 11:00 - Benedizione della Città di Paternò e delle sue campagne (sagrato del Santuario)

ORE 19:30 - Santa MESSA - BENEDIZIONE DELLE ROSE - Ciascuno porterà delle rose da dare agli ammalati di sua conoscenza

MERCOLEDÌ 22

IV PELLEGRINAGGIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

ORE 09:30 - Partenza da PIAZZA UMBERTO verso il santuario

ORE 10:00 - Preghiera dei bimbi alla Madonna

VENERDI 24 - VIGILIA DELLA SOLENNITÀ

ORE 07:30 - Santa Messa

ORE 21:00 SANTA MESSA SOLENNE RINNOVO DELLA PROMESSA DEI PORTATORI E del GRUPPO DI PREGHIERA “ZELANTI DEL SANTUARIO”

ORE 22:00 VEGLIA MARIANA

IL SANTUARIO RIMARRÀ APERTO TUTTA LA NOTTE

SABATO 25 - SOLENNITÀ' “MARIA SS. DELLA CONSOLAZIONE”

ORE 05:45 - VESTIZIONE Dei Simulacri di Cristo Risorto e della Vergine Maria

ORE 06:00 - SANTA MESSA DELL’AURORA Presiede: don Giovanni Carollo (consigliere dell’opera don Orione in Italia)

ORE 08:00 - Santa Messa

ORE 09:00 - Recita del Santo Rosario

ORE 09:30 - Santa Messa animeranno i bambini della scuola "Mamma Provvidenza"

ORE 11:00 - Santa Messa Solenne Presiede: P. Juan Miguel Sanchez con la presenza della confraternita “Maria ss. della Consolazione” animeranno gli alunni della scuola professionale endo-fap (opera don orione)

ORE 16:00 - Presso la parrocchia Spirito Santo

• venerazione dei Simulacri di Cristo Risorto e della Vergine Maria

• momento di preghiera

ORE 17:00 SISTEMAZIONE DEI SIMULACRI SULL’ARTISTICO FERCOLO ED INIZIO DELLA PROCESSIONE:

• PARROCCHIA SPIRITO SANTO

• VIALE DEI PLATANI

• VIALE DELLE ROSE

• VIA DELLE NAZIONI UNITE

• VIA DELLE SCIENZE

• VIA CAMPO DEI FIORI

• viale dei platani

• VIA MACHIAVELLI

• VIA PARINI

• VIA E. BELLIA

• VIA G.B. NICOLOSI

• LARGO ASSISI

• VIA S. LUCIA

• VIA MASSA CARRARA

• VIA LIVORNO

• VIA E. BELLIA

• VIA MARTIRI DELLA LIBERTà

• VIA MEDAGLIE D’ORO

• VIA N. SAURO

• PIAZZA UMBERTO

• PIAZZA S. BARBARA

• VIA PROVV. VIRGILLITO BONACCORSI

• SANTUARIO DELLA CONSOLAZIONE

ORE 19:30 SANTA MESSA in santuario Presiede: Don Armando Corrado

ORE 22:00 - Arrivo DEL FERCOLO al santuario

• canti e preghiere

• spettacolo pirotecnico

• solenne ingresso in santuario dei simulacri di Gesù e Maria

• accoglienza solenne

• supplica e canto alla Madonna della Consolazione

• risalita dei simulacri al tempietto

DOMENICA 26

ORE 09:00 SANTA MESSA

ORE 11:00 SANTA MESSA

ORE 18:30 VESTIZIONE DEI SIMULACRI

ORE 19:30 santa messa solenne Presiede: Don Gaetano Ceravolo

SANTA MESSA nei GIORNI FERIALI

ORE 07:30 - ORE 20:00

SABATO 18 ORE 08:00 – ORE 19:30