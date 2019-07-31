PATERNO’: FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2019 - IL PROGRAMMA

FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2019Parrocchia S.Maria dell'AltoChiesa S.Maria della valle di Josaphat-Gancia-CELEBRAZIONI LITURGICHE E MANIFESTAZIONI RICREATIVO-CULTURALIMERCOLEDÌ 31 LUGLIO -MERCOLEDÌ 14...

FESTA DELLA MADONNA ASSUNTA 2019

Parrocchia S.Maria dell'Alto

Chiesa S.Maria della valle di Josaphat

-Gancia-

CELEBRAZIONI LITURGICHE E MANIFESTAZIONI RICREATIVO-CULTURALI

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO -MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

Ore 17,15 Recita del S.Rosario e della Coroncina,con canti alla Madonna Assunta.

Ore 18,30 Celebrazione eucaristica animata dai fedeli di altre Comunità parrocchiali e dalle aggregazioni operanti in parrocchia e nella rettoria.

TRIDUO

LUNEDÌ 12, MARTEDÌ 13 E MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

Ore 17,15 recita del S.Rosario e della Coroncina con canti alla Madonna Assunta.

Ore 18,30 celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do P. Juan Miguel Sanchez, F. D. P. del Santuario della Consolazione in Paternò.

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO, VIGILIA DELLA FESTA

Ore 22.30 Solenne celebrazione vigiliare, aspettando la "Pasqua della Beata Vergine Maria" - accensione della luminaria- suono di campane a festa.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

SOLENNITÀ DELL'ASSUNZIONE AL CIELO DELLA VERGINE

Ore 8,00 Spari di bombe e suono di campane a festa.

Ore 9,00 celebrazione delle Lodi mattutine.

Ore10,30 Celebrazione Eucaristica.

Ore 12,00 Supplica a Maria SS.ma Assunta.

Ore 18,30 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Rev.do Sac. Salvatore Patanè , Rettore della chiesa.

Ore 20,00 processione con il venerato simulacro della Vergine SS.ma Assunta, tra canti e preghiere per : Via Torre, Via dei Normanni ,via Matrice, via Provvidenza Virgillito Bonaccorsi, piazza Santa Barbara, via San Marco, via Po, via Bologna, via Arno, via Pergusa,via Tevere, via Salso, via Fonte Maimonide, via Nazario Sauro, via Gessai, via Carmine,via Sant'Antoninello, via Puglisi, via Garzia, via Gancia, via Torre, rientro in chiesa.

Ore 22,00 preghiera dei fedeli per invocare la materna protezione della Madonna Assunta sulla città di Paternò - fuochi d'artificio - rientro del simulacro della Vergine SS.ma in chiesa.

INIZIATIVE RICREATIVO-CULTURALI

Sabato 3 Agosto ore 20,00

"Cinema sotto le stelle... Per stare insieme e riflettere un po’ "

Proiezione del film "Momenti di trascurabile felicità " a cura della commissione Vicariale per la Pastorale Familiare.

Giovedì 8 Agosto ore 20,00

" Cinema sotto le stelle... Per stare insieme e riflettere un po’ '"

Proiezione del film

"La fuitina sbagliata "

A cura della commissione Vicariale per la Pastorale Familiare.

Domenica 11 agosto ore 20,00

Serata di Fraternità , con animazione musicale e degustazione di pane condito, dolci e gelati .

Il Rettore della chiesa

Salvatore Patanè

SI RINGRAZIA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA