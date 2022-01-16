PATERNO’: FESTA DI S. ANTONIO 2022, ANCHE QUEST’ANNO NIENTE BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Anche quest'anno, Piazza Vittorio Veneto a Paternò non verrà invasa, come vuole la tradizione, dai tanti animali in attesa della consueta benedizione per la festa del santo Patrono, Sant’Antonio Abate...

Le normative anti-Covid, infatti, non permetteranno lo svolgimento dei festeggiamenti, e il programma per quest’edizione 2022 si limiterà alle sole celebrazioni eucaristiche.

Triduo di preparazione, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio

Ore 17.45, Recita del Santo Rosario e Coroncina a Sant'Antonio Abate;

Ore 18.30, Celebrazione eucaristica.

Lunedì 17 gennaio, Festa di Sant'Antonio Abate

Ore 08.00, lo sparo di colpi a cannone e il rintocco delle campane, annunceranno alla Cittadinanza il giorno della festa;

Ore 09.00, Recita delle lodi mattutine, esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione eucaristica personale;

Ore 11.30, Recita dell'ora media e reposizione del Santissimo Sacramento;

Ore 18.00, Recita del Santo Rosario;

Ore 18.30, Solenne Celebrazione eucaristica con la partecipazione di tutta la Comunità parrocchiale.

In ottemperanza alle normative vigenti per contrastare la diffusione del Covid-19 la tradizionale benedizione degli animali e altre manifestazioni collaterali, quest' anno non avranno luogo.