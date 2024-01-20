PATERNO’: FESTA DI S. ANTONIO 2024,DOMENICA LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Paternò si prepara ad accogliere una celebrazione toccante e significativa in onore di Sant'Antonio Abate, che culminerà il 21 gennaio con la Celebrazione Eucaristica alle 09.00.La festa raggiungerà i...

Paternò si prepara ad accogliere una celebrazione toccante e significativa in onore di Sant'Antonio Abate, che culminerà il 21 gennaio con la Celebrazione Eucaristica alle 09.00.

La festa raggiungerà il suo apice a mezzogiorno, quando il sagrato della chiesa prenderà vita con la tradizionale Benedizione degli Animali. Questo momento unisce la devozione religiosa all'amore e al rispetto per tutte le creature viventi.

La Benedizione degli Animali è un rituale che affonda le radici nella profonda connessione tra gli esseri umani e il regno animale. Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, è invocato per proteggere e benedire gli amici a quattro zampe, simboleggiando l'importanza di trattare tutte le creature con affetto e rispetto.

La cerimonia offre ai partecipanti l'opportunità di portare i loro animali domestici per ricevere la benedizione, creando un legame speciale tra la comunità e i suoi amici pelosi, piumati o squamosi. Questo gesto simbolico riflette l'attenzione alla bellezza e alla diversità della creazione di Dio.

La Benedizione degli Animali non è solo un momento di devozione, ma anche un'occasione per promuovere la consapevolezza dell'importanza della cura degli animali e del loro ruolo nel mondo.