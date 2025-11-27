Paternò, festa di Santa Barbara: 185mila euro di spese. Una delibera prima dello scioglimento, una dopo

AGGIORNAMENTO – 27 NOVEMBRE ORE 13.50Pubblicata oggi la determina che revoca l’appalto delle luminarieIl Comune di Paternò ha ufficializzato la revoca dell’affidamento per le luminarie di Santa Barbar...

AGGIORNAMENTO – 27 NOVEMBRE ORE 13.50

Pubblicata oggi la determina che revoca l’appalto delle luminarie

Il Comune di Paternò ha ufficializzato la revoca dell’affidamento per le luminarie di Santa Barbara con la Determina n. 139 pubblicata oggi.

La decisione arriva dopo la rimodulazione del progetto, che ha escluso alcune vie e modificato i quantitativi degli addobbi. Per questo è stato annullato l’appalto assegnato ieri alla Sicil Impianti di Guerrera Fortunato (85.398,78 euro).

Disimpegnate anche le somme stanziate:

40.000 euro

45.398,78 euro

35 euro

Tutti gli importi rientrano nella disponibilità dell’Ente per il nuovo intervento.

Nonostante il Comune di Paternò sia stato sciolto per mafia il 20 novembre 2025, l’iter amministrativo legato ai festeggiamenti di Santa Barbara 2025 è proseguito regolarmente grazie all’intervento dei Commissari prefettizi che hanno assunto la guida dell’ente.

Due atti ufficiali – uno precedente e uno successivo allo scioglimento – chiariscono oggi l’intero quadro delle spese per la festa patronale.

La delibera di Giunta del 18 novembre (prima dello scioglimento)

La Giunta municipale, ancora in carica, ha approvato il 18 novembre 2025 la Delibera n. 126, con la quale è stato definito il budget complessivo destinato all’organizzazione della festa.

Un atto adottato due giorni prima dello scioglimento, dunque pienamente valido.

Il piano economico approvato ammonta a € 185.000,00 IVA inclusa, così ripartiti:

Fuochi d’artificio: € 65.000

€ 65.000 Illuminazione artistica: € 84.000

€ 84.000 Prestazioni occasionali per i governatori dei cerei: € 36.000

La delibera recepisce anche le indicazioni del Comitato dei festeggiamenti, riunitosi il 13 novembre per definire il programma di massima.

La determina del 25 novembre (firmata dai Commissari)

Dopo lo scioglimento del Comune, la gestione è passata ai Commissari straordinari insediati nei giorni immediatamente successivi.

È proprio la nuova gestione commissariale ad aver firmato, il 25 novembre 2025, la Determina n. 136, che riguarda l’affidamento diretto delle luminarie.

L’atto prevede:

Aggiudicatario: SICIL IMPIANTI di Guerrera Fortunato

SICIL IMPIANTI di Guerrera Fortunato Importo: € 69.999,00 + IVA 22% → € 85.398,78

€ 69.999,00 + IVA 22% → Zone interessate: Piazza Santa Barbara, Piazza Indipendenza, via Vittorio Emanuele, via Monastero, via G.B. Nicolosi

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo per garantire l’allestimento nei tempi previsti.

Festeggiamenti confermati nonostante il commissariamento

L’insieme degli atti – uno approvato prima dello scioglimento e l’altro successivo, a cura dei Commissari – consente di confermare la piena organizzazione della Festa di Santa Barbara 2025.

Un evento che, come sottolineato nei documenti ufficiali, mantiene un forte valore:

culturale e identitario ,

, sociale ,

, turistico ,

, con importanti ricadute per il tessuto commerciale cittadino.

L’arrivo dei Commissari non ha dunque fermato il programma, ma ne ha assicurato la continuità amministrativa.