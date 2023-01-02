PATERNO': FESTA PER I 100 ANNI DEL SIG. MAGRI' ANGELO

Ha festeggiato oggi il secolo di vita, Magri Angelo nato il 02 gennaio 1923 e da anni residente a Paternò.Il signor Angelo nei suoi primi cento anni, ha passato veramente di tutto, splendido marito,...

Il signor Angelo nei suoi primi cento anni, ha passato veramente di tutto, splendido marito, padre di due figli e per tanti anni, ha avuto un importante ruolo al Comune come revisore dei conti.

Presente il Sindaco, Nino Naso che ha consegnato una targa-ricordo dell’evento.

l Sindaco si è complimentato «per l’importante traguardo raggiunto​, e gli ha espresso i migliori auguri, che non sono solamente quelli del sindaco, degli assessori e consiglieri, ma sono simbolicamente quelli di tutta la città di Paternò che lo abbraccia in questo giorno così significativo.

AL signor Angelo vanno i migliori auguri dalla redazione di 95047.