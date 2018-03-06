PATERNO': FESTA DI SAN GIUSEPPE 2018 - LE FOTO

Sono iniziati domenica, organizzati dal Comitato di San Giuseppe, presieduto da Salvo Scuto, i festeggiamenti in onore di San Giuseppe, con la benedizione dei mezzi di lavoro, presso l'altarino dedicato al Patriarca San Giuseppe in contrada tre Fontane

Ad impartire la Benedizione il Rev. Sac Alessandro Ronsisvalle.

Presenti numerosi camion e mezzi di lavoro, grande partecipazione con in testa il il primo cittadino Nino Naso.

Quest’anno la festa di San Giuseppe sarà arricchita dalla sfilata della Fanfara dei Bersaglieri, che si esibiranno domenica 18 marzo a partire delle 10 e lunedì 19 marzo, dalle ore 17, con la processione del fercolo di San Giuseppe per le vie cittadine