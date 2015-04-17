Paternò festeggia San Francesco di Paola

Il programma completo della ricorrenza

95047.it Domenica 19 Aprile, come ogni anno, la Parrocchia di S. Barbara, la Chiesa di S. Francesco di Paola e la Confraternita di S. F. di Paola organizzano la “Festa di S. Francesco di Paola” che si svolgerà nella omonima Piazza e coinvolgerà gran parte del centro storico cittadino.

Già da ieri, la Chiesa è aperta al pubblico per l’esposizione della Reliquia del Santo e rimarrà accessibile ancora fino a domenica alle ore 19 quando la processione del simulacro attraverserà le strade del centro storico cittadino insieme ai numerosi fedeli.

Domani, sabato 18 Aprile alle ore 18, invece, appuntamento per il Vespro solenne e la svelata del Simulacro al quale seguirà la S. Messa alle ore 18.30.

Inoltre, grazie alla numerosa partecipazione riscontrata negli ultimi anni, anche per la ricorrenza del 2015, la Confraternita di S. Francesco di Paola ha predisposto una serie di attività collaterali che accompagneranno le tradizionali cerimonie religiose nel corso di tutta la giornata di domenica.

In particolare, la Sagra del Dolce di domenica mattina e la Tradizionale Asta dedicata a S. Francesco di Paola, durante la quale dalle ore 17 alle 19 presso piazza S. Francesco di Paola saranno messi a bando (seguendo l’antico rito utilizzato dal banditore nelle piazze pubbliche) numerosi oggetti, cibi e bevande tipici della tradizione siciliana, donati alla Chiesa dai tantissimi fedeli del Santo.

Di seguito il programma dettagliato della festa che, già da ieri, è iniziata con l'apertura della Chiesa e l'esposizione della nota Reliquia del Santo.

Giovedì e Venerdì 16/17 Aprile

ore 17 - Apertura della Chiesa

ore 18 - Esposizione della Reliquia del Santo e Coroncina di lode

Sabato 18 Aprile

ore 17 - Apertura della Chiesa

ore 18 - Vespro solenne, canto dell'inno e svelata del venerato Simulacro del Santo

ore 18.30 - S. Messa

Domenica 19 Aprile

ore 8 - Scampanio festoso al Castello Normanno

ore 9.30 - Esposizione della reliquia del Santo e celebrazione eucaristica

ore 10 - Sagra del dolce

ore 11 - Solenne celebrazione eucaristica

ore 17 - Tradizionale asta di S. Francesco

ore 19 - Processione del venerato simulacro di S. Francesco di Paola sul fercolo bucintoro"

ore 19.30 - S. Messa nella Chiesa di S. Barbara

ore 21 - Spettacolo pirotecnico in piazza S. Francesco di Paola e benedizione della reliquia del Santo.