PATERNO'. FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SANTISSIMA BAMBINA 2024
Oggi si festeggia Maria Santissima Bambina, antica patrona della città e Titolare della parrocchia matrice e del Capitolo di Santa Maria dell' Alto.I festeggiamenti, come ogni anno, si terranno nella...
Oggi si festeggia Maria Santissima Bambina, antica patrona della città e Titolare della parrocchia matrice e del Capitolo di Santa Maria dell' Alto.
I festeggiamenti, come ogni anno, si terranno nella chiesa di Sant' Antonio Abate, dove zela il culto della Vergine Santissima e si concluderanno la sera dell' 8 settembre, con la solenne celebrazione eucaristica capitolare, presso la chiesa dell'Ex Monastero della Santissima Annunziata, sede pastorale della chiesa Madre.
Quest' anno, a causa dei lavori che interessano la centralissima piazza Vittorio Veneto (Sant' Antonio) non è prevista la processione col simulacro della Vergine Bambina che generalmente parte dalla chiesa di Sant' Antonio per arrivare alla chiesa dell' Ex Monastero.
Domenica 8 settembre, ore 8.00, annuncio alla cittadinanza della solennità di Maria Santissima Bambina con lo sparo di bombe al castello normanno, accompagnato dal suono festoso delle campane della chiesa di Sant' Antonio Abate.
Ore 8.00 recita del Santo Rosario nella chiesa di Sant' Antonio;
Ore 8.30, Solenne celebrazione eucaristica;
Ore 10.30, Solenne celebrazione eucaristica.
Ore 18.30, presso la chiesa Ex Monastero della Santissima Annunziata, recita del Santo Rosario;
Ore 19.00, solenne celebrazione eucaristica capitolare, presieduta dal Rev.do Salvatore, Can. Magrì, parroco della chiesa di Santa Barbara in Paternò.
Seguirà l'atto di affidamento alla Vergine Santissima, Titolare della Parrocchia.