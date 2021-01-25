PATERNO': FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO 2021, IL PROGRAMMA

Cari fratelli e sorelle, ogni anno, abbiamo la gioia di vivere i festeggiamenti in onore del nostro Patrono San Giovanni Bosco. L’edizione di quest’anno sarà molto ridimensionata e non sarà possibile...

Cari fratelli e sorelle, ogni anno, abbiamo la gioia di vivere i festeggiamenti in onore del nostro Patrono San Giovanni Bosco. L’edizione di quest’anno sarà molto ridimensionata e non sarà possibile svolgere le tante attività ricreative, socio-culturali che abbiamo vissuto negli anni precedenti. Ciò se da una parte può sembrare una perdita, dall’altra invece ci invita a vivere con maggior consapevolezza la chiamata alla Santità che ogni battezzato riceve. Ci prepareremo alla Solennità con la preghiera e in particolar modo alle preghiere per le vocazioni. La Chiesa necessità di sante vocazioni al presbiterato e alla vita consacrata per continuare a nutrirsi dei Sacramenti. Per questo motivo quest’anno il triduo sarà guidato dai tre novelli diaconi, in attesa dell’ordinazione presbiterale, mentre la celebrazione di chiusura sarà presieduta dal novello sacerdote della nostra chiesa di Catania. La loro presenza ci fa toccare con mano il risultato della nostra preghiera…. «pregate il padrone della messe, perché mandi sacerdoti alla Sua messe (Mt 9,38)». Affidiamo le nostre preghiere all’intercessione di San Giovanni Bosco, perché anche in questo tempo di pandemia, possiamo essere espressione visibile di Cristo: Re, Profeta e Sacerdote

PROGRAMMA

Tempo di Preghiera e venerazione della reliquia in preparazione alla festa

Ore 17,00: Esposizione del SS. Sacramento e preghiera personale e silenziosa

Ore 17,30: Recita del S. Rosario Eucaristico.

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica e preghiera a S. Giovanni Bosco.

Giovedì 28 – Venerdì 29 e Sabato 30 Gennaio

“Triduo di preparazione”

Ore 17,00: Esposizione del SS. Sacramento e preghiera personale e silenziosa

Ore 17,30: Recita del S. Rosario Eucaristico. Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica e preghiera a S. Giovanni Bosco.

Giovedì 28 ci aiuterà a riflettere sulla parola di Dio il rev. diacono don Enrico Catania della parrocchia “Beata Maria Vergine del Carmelo e S. Maria Goretti in San Giorgio a Catania

Venerdì 29 ci aiuterà a riflettere sulla parola di Dio il rev. diacono don Pietro Rapisarda della parrocchia “Santa Maria del Carmelo” alla Barriera di Catania

Sabato 30 ci aiuterà a riflettere sulla parola di Dio il rev. diacono don Antonino Carbonaro della parrocchia “San Paolo Apostolo” di Gravina di Catania

Domenica 31 Gennaio

Solennità di San Giovanni Bosco

Ore 8,00: Lo Scampanio festoso e lo sparo di colpi a cannone, annunciano il glorioso giorno dedicato al nostro patrono

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della preghiera a S. Giovanni Bosco

Ore 9,00: S. Messa presieduta dal Parroco

Ore 11,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. Rev.ma Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo Metropolita di Catania e presidente della CESI (Conferenza Episcopale Siciliana)

Ore 17,30: Recita del S. Rosario e della preghiera a S. Giovanni Bosco

Ore 18,00: S. Messa presieduta dal novello Sacerdote Carlo Palazzolo, vicario parrocchiale in “Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria a Picanello” di Catania.

Ore 20,30: rassegna di cori “San Giovanni Bosco” 4ª edizione 2.0. Pubblicazione nei canali social della parrocchia dei video delle scorse edizioni.

Durante il periodo dei festeggiamenti:

- Sarà possibile sostare le autovetture all’interno del cortile della parrocchia con ingresso da Via Pitrè.

- Le celebrazioni del 31 Gennaio saranno trasmesse in diretta oltre che nella pagina Facebook della parrocchia, alle ore 11.00 nella pagina Facebook “Storie e tradizioni di Sicilia e non solo”, mentre quella delle ore 18.00 nella pagina Facebook “Feste patronali in Sicilia tradizioni e folklore”

- Per motivi di ordine e sicurezza, per la celebrazione del 31 Gennaio presieduta dall’Arcivescovo entreranno in chiesa solo i rappresentanti dei gruppi parrocchiali muniti di pass. I fedeli potranno assistere dal salone con ingresso da via Brenta (capienza 90 posti).

- Tutte le celebrazioni si svolgeranno rispettando le normative anticovid.

Si ringraziano:

- I fedeli che vorranno lasciare un contributo per la realizzazione dei festeggiamenti tramite apposita offerta da lasciare in segreteria.

- I Componenti del servizio ordine e accoglienza, che con il loro impegno permetteranno la realizzazione delle celebrazioni in perfetta sicurezza, secondo le normative anticovid

- I Ministranti, lettori, cori della parrocchia per l’animazione liturgica

-L’addobbo floreale nei giorni della festa sarà curato “Nc Flowers” di Cavallaro Antonino, Paternò.

La Parrocchia declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone.

Il seguente programma potrà subire delle modifiche.

Paternò 06 Gennaio 2021 – Solennità dell’Epifania

Con approvazione ecclesiastica

Mons. Salvatore Genchi

Vicario Generale

Il Comitato per i festeggiamenti Il Parroco

Sig. Mario Consalvo Sac. Maurizio can. Pagliaro