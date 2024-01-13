PATERNO'-. FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT' ANTONIO ABATE 2024. IL PROGRAMMA

Festeggiamenti in onore di Sant' Antonio Abate 2024Triduo solenne nei giorni 14-15-16 gennaioOre 17.45, Recita del santo rosario e coroncina di lode a Sant' Antonio;Ore 18.30, Celebrazione Eucaristica...

Festeggiamenti in onore di Sant' Antonio Abate 2024

Triduo solenne nei giorni 14-15-16 gennaio

Ore 17.45, Recita del santo rosario e coroncina di lode a Sant' Antonio;

Ore 18.30, Celebrazione Eucaristica;

Al termine, benedizione con la Reliquia del santo.

Mercoledì 17 gennaio, FESTA DI SANT' ANTONIO ABATE.

Ore 08.00, apertura della chiesa. Il suono delle campane e lo sparo di bombe al castello normanno, annunceranno alla città il giorno della festa;

Ore 09.00, esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione Eucaristica personale;

Ore 12.00, Benedizione Eucaristica e reposizione del Santissimo Sacramento;

Ore 18.00, Recita del santo rosario;

Ore 18.30, solenne Celebrazione Eucaristica con la partecipazione di tutta la Comunità parrocchiale.

Al termine, benedizione con la reliquia di Sant' Antonio Abate.

Seguirà un momento di festa e comunione con la "legumata e sagra del dolce" nei locali della chiesa.

Domenica 21 gennaio

La celebrazione della festa si concluderà il 21 gennaio con la Celebrazione Eucaristica alle 09.00. A mezzogiorno, il sagrato della chiesa si animerà con la tradizionale Benedizione degli Animali, un momento toccante e significativo che unisce la devozione religiosa all'amore e al rispetto per tutte le creature viventi.