PATERNO’: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT’ANTONIO ABATE 2026 – IL PROGRAMMA
La Arcidiocesi di Catania, attraverso la Parrocchia Santa Maria dell’Alto – Insigne Collegiata Matrice Chiesa Sant’Antonio Abate, ha reso noto il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore di San...
La Arcidiocesi di Catania, attraverso la Parrocchia Santa Maria dell’Alto – Insigne Collegiata Matrice Chiesa Sant’Antonio Abate, ha reso noto il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate 2026, che si svolgeranno a Paternò con momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche e tradizioni molto sentite dalla comunità.
🔥 Sabato 17 gennaio – Memoria di Sant’Antonio Abate
- Ore 08.00 – Annuncio della festa con scampanio festoso e sparo di bombe al Castello Normanno
- Ore 09.00 – Esposizione del Santissimo Sacramento e adorazione eucaristica fino alle ore 12.00
- Ore 18.00 – Recita del Santo Rosario
- Ore 18.30 – Solenne Celebrazione Eucaristica con la partecipazione dell’intera comunità parrocchiale
🐾 Domenica 18 gennaio
- Ore 08.30 – Recita del Santo Rosario
- Ore 09.00 – Celebrazione Eucaristica
- Ore 12.00 – Sul sagrato della chiesa, in Piazza Vittorio Veneto, la tradizionale Benedizione degli Animali, uno dei momenti più attesi e partecipati della festa
I festeggiamenti saranno guidati dal Parroco, Prev. Salvatore Patanè, che invita tutta la cittadinanza a prendere parte alle celebrazioni, nel segno della devozione, della fede e della tradizione.