PATERNO': Festeggiamenti in onore di San Giovani Bosco 2018 - IL PROGRAMMA

PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 21 Gennaio - Apertura dei Festeggiamenti

Ore 8,00: Lo Scampanio festoso annuncia l’apertura dei festeggiamenti del nostro patrono.

Ore 8,30: Recita del S. Rosario.

Ore 9,00: S. Messa

Ore 10,00: Animazione missionaria a cura della “commissione missionaria vicariale”, per gli iscritti al Cammino di Iniziazione Cristiana

Ore 11,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Marco Bennati del PIME.

Ore 18,00: Nel sagrato della Chiesa accoglienza di mons. Salvatore Genchi, Vicario Generale della diocesi di Catania, il quale consegnerà al parroco una reliquia di S. Giovanni Bosco, donata alla nostra parrocchia dall’Arcivescovo di Catania Mons. Salvatore Gristina.

La reliquia sarà esposta alla venerazione dei fedeli. Segue la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Salvatore Genchi. I canti saranno curati dalla “Corale Magnificat”.

Dal 22 al 30 Gennaio: Novena in onore di S. Giovanni Bosco e venerazione della reliquia

Lunedì 22 Gennaio

“Giorno dedicato alla Carità”.

Si invitano i fedeli a portare in questo giorno beni di prima necessità che saranno donati ai bisognosi della nostra parrocchia

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena. Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Nunzio Chirieleison, responsabile della Caritas Vicariale e parroco della parrocchia S. Cuore in Paternò.

Animano la celebrazione: i volontari della Caritas parrocchiale, i membri della Legio Mariae e i Ministri Straordinari dell’Eucarestia. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Martedì 23 Gennaio

“Giorno dedicato ai Giovani”

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Antonino Portale, responsabile dell’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Catania. Animano la celebrazione i gruppi: Dopo Cresima, Giovani e Giovani Adulti. I canti saranno curati dal gruppo Scout Paternò 5°.

A Conclusione, conferenza e dibattito: In cammino verso il sinodo-chiamati a “stare” con i giovani.

Mercoledì 24 Gennaio

“Giorno dedicato alla Vita Consacrata”

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Francesco La Porta ofm, Parroco della parrocchia S Francesco all’Annunziata in Paternò. Animano la celebrazione i gruppi di preghiera: Rinnovamento nello Spirito e Comunità Gesù Risorto. I canti saranno curati dal coro del Rinnovamento nello Spirito.

Giovedì 25 Gennaio

“Giorno dedicato alla Liturgia”

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Pasquale Munzone, cerimoniere arcivescovile e parroco delle comunità “Corpus Domini” e “Madonna delle Grazie” di Belpasso. Animano la celebrazione il gruppo lettori, ministranti e il coro. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Venerdì 26 Gennaio

“Giorno dedicato alla Catechesi”

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Gaetano Sciuto, direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano e parroco della comunità “S. Antonio di Padova” in Motta S. Anastasia. Animano la celebrazione i Catechisti della parrocchia. I canti saranno curati dal coro del Rinnovamento nello Spirito.

Sabato 27 Gennaio

“Giorno dedicato all’Oratorio”

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 15,30: Accoglienza degli iscritti al cammino di iniziazione cristiana e catechisti della nostra parrocchia e della parrocchia di Cristo Re e visione del film “Don Bosco”.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Salvatore Cubito, direttore dell’Unione catanese degli Oratore e parroco della comunità “Risurrezione del Signore” in Catania. Animano la celebrazione i volontari dell’Oratorio. I Canti saranno curati dal coro “Voci Bianche” dell’Oratorio “don Bosco”.

Ore 19,30: “Sulla strada del sogno”… itinerario storico culturale sulle radici della nostra comunità. Mostra fotografica, proiezioni filmati, musica e area gastronomica.

Domenica 28 Gennaio

1° Giorno del Triduo

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 9,00: Presso il cortile dell’Oratorio inizio di “Una Domenica con Don Bosco”: Giochi, Balli, Divertimento e tante sorprese per i bambini e ragazzi. L’evento è organizzato dalla Pastorale Giovanile della Parrocchia.

Ore 11,00: S. Messa animata dai partecipanti di “Una Domenica con Don Bosco”.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa del Triduo presieduta dal Rev. Sac. Nuccio Puglisi, parroco della comunità di Cristo Re in Paternò. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Lunedì 29 Gennaio

2° Giorno del Triduo

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 17,00: Catechesi sul sacramento dell’Unzione degli infermi.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa del Triduo presieduta dal Rev. Sac. Nuccio Puglisi, parroco della comunità di Cristo Re in Paternò. Durante la celebrazione ci sarà l’unzione degli infermi. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Martedì 30 Gennaio

3° Giorno del Triduo - Vigilia della Solennità

Ore 8,30: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 9,00: S. Messa

Ore 11,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Francesco Nicolosi, vicario Parrocchiale della comunità Santa Croce in Catania, con la partecipazione delle scolaresche: Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” e Istituto Comprensivo “G. B. Nicolosi”.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: S. Messa del Triduo presieduta dal Rev. Sac. Nuccio Puglisi, parroco della comunità di Cristo Re in Paternò. Durante la celebrazione verranno benedette le gestanti. I Canti saranno curati dal coro parrocchiale

Ore 19,00: Presso il campetto dell’oratorio Parrocchiale, “Vecchie Glorie della Parrocchia”, incontro di calcetto.

Mercoledì 31 Gennaio Solennità di San Giovanni Bosco

Ore 8,00: Lo Scampanio festoso e lo sparo di colpi a cannone, annunciano il glorioso giorno dedicato al nostro patrono

Ore 8,30: Recita del S. Rosario

Ore 9,00: S. Messa presieduta dal Parroco

Ore 11,00: S. Messa presieduta dal Rev. Sac. Mons. Giuseppe Calabrò, amministratore parrocchiale della comunità “Maria SS. Immacolata – Chiesa Madre di Belpasso” con la partecipazione delle scolaresche: 3° Circolo Didattico “Aldo Moro”; Scuola Paritaria “L’ Accademia dei Bimbi”.

Ore 17,15: Recita del S. Rosario e della Novena

Ore 18,00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Rev.mo Dom. Padre Abate Idelbrando Scicolone O.S.B., emerito dell’Abazia S. Martino delle Scale (Pa).

La liturgia sarà animata dai gruppi parrocchiali. I canti saranno curati dalla “Corale Magnificat”. Ore 19,00: 1ª rassegna di cori “San Giovanni Bosco”. Parteciperanno le corali:

1. Corale “Gaudete” della parrocchia SS. Salvatore, diretta dal M° Francesco Puglisi.

2. Corale “Divina Provvidenza” del Santuario Maria SS. della Consolazione diretto dal M° Valerio Caccetta

3. Corale “Magnificat” della parrocchia S. Giovanni Bosco, diretta dal M° Giuseppe Caccetta.

i festeggiamenti in onore di San Giovanni Bosco si concluderanno con il tradizionale inno “Giù dai colli” eseguito dalle corali unificate.

Dal 15 al 30 Gennaio, presso il cortile dell’Oratorio: 1° “Trofeo S. Giovanni Bosco”, torneo di calcetto interparrocchiale. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 19,00 alle ore 21,00.

Messaggio del Parroco

Carissimi,

sono particolarmente emozionato nel vivere per la prima volta da parroco insieme a tutti voi i festeggiamenti in onore di S. Giovanni Bosco, che da sempre si sono caratterizzati come momento di aggregazione e di preghiera per la nostra famiglia parrocchiale.

In particolar modo, quest’anno i festeggiamenti ci preparano alla Visita Pastorale che vivremo nella nostra parrocchia dall’11 al 17 marzo. La festa di quest’anno sarà motivo di riflessione sull’azione pastorale della nostra comunità. Ogni sera della novena rifletteremo su un aspetto specifico: Carità, Liturgia, Catechesi, Preghiera e attenzione ai giovani. Aspetti che viviamo nella nostra parrocchia, ma che ha vissuto anche San Giovanni Bosco durante il suo ministero presbiterale.

San Giovanni Bosco ci aiuti a incarnare il Vangelo, dando il nostro contributo ad edificare il Regno di Dio. Buona festa a tutti.

Il Parroco

Sac. Maurizio Pagliaro