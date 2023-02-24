PATERNO'. FIAMME A SAN MARCO: A FUOCO RIFIUTI ABBANDONATI
Incendio sulla SP137 in contrada San Marco. Vanno in fumo rifiuti abbandonati. Il rogo è divampato nella serata di oggi, 24 Febbraio 2023.Non solo sacchetti di immondizia di natura domestica ma anche...
A cura di Redazione
24 febbraio 2023 21:32
Incendio sulla SP137 in contrada San Marco. Vanno in fumo rifiuti abbandonati. Il rogo è divampato nella serata di oggi, 24 Febbraio 2023.
Non solo sacchetti di immondizia di natura domestica ma anche scarti di varia altra natura.
Al momento restano ignote le cause all'origine del rogo
PATERNO'. FIAMME A SAN MARCO: A FUOCO RIFIUTI ABBANDONATI