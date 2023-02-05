PATERNÒ, fiamme a un'auto in sosta. Indagano i Carabinieri
Fiamme a un'auto in sosta a Paternò.L’accaduto si è verificato nella serata di oggi, 05 Febbraio 2023 tra la via Sardegna ed il Viale Unità d'Italia.Il fuoco ha completamente divorato il veicolo.Sul p...
A cura di Redazione
05 febbraio 2023 20:24
Fiamme a un'auto in sosta a Paternò.
L’accaduto si è verificato nella serata di oggi, 05 Febbraio 2023 tra la via Sardegna ed il Viale Unità d'Italia.
Il fuoco ha completamente divorato il veicolo.
Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento.
Sull'episodio indagano i Carabinieri della locale compagna per le indagini del casp.
Si cerca di capire se si sia trattato di un incendio doloso o dovuto a cause accidentali.
PATERNÒ, fiamme a un'auto in sosta. Indagano i Carabinieri