PATERNÒ: FIAMME ALL’INTERNO DI UN GARAGE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Un incendio è divampato questa sera, giorno 04 Aprile in via Amore, zona posta centrale.L’episodio si è verificato verso le ore 20, le fiamme, per cause sconosciute, si sono sviluppate all'interno di...
A cura di Redazione
04 aprile 2019 21:26
Un incendio è divampato questa sera, giorno 04 Aprile in via Amore, zona posta centrale.
L’episodio si è verificato verso le ore 20, le fiamme, per cause sconosciute, si sono sviluppate all'interno di un garage, adibito a deposito interessando un mini escavatore.
Tanti danni materiali, per fortuna nessun danno per le persone
Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo facendo in modo che le fiamme non invadessero altri mezzi all'interno del garage
In aggiornamento