PATERNÒ, FIAMME DA UNA CABINA, INTERVENGONO I VVF
A cura di Redazione
25 settembre 2018 07:57
Anche se il fatto è accaduto qualche giorno fa, le immagini in nostro possesso dicono molto di più di tante parole, e descrivono come spesso, gli uomini dei VVf, rischiano la loro incolumità. Un documento eccezionale, di un principio d'incendio avvenuto in zona San Marco, nei pressi di Schettino. Vi lasciamo alla visione del video, che racconta molto di più di quello che potremmo scrivere.
https://www.youtube.com/watch?v=gDzAoScOdoQ