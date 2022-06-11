95047

PATERNO'. FIAMME DAL VANO MOTORE DELL'AUTO IN MARCIA

A cura di Redazione Redazione
11 giugno 2022 22:47
Cronaca
Fiamme dal cofano dell'automobile e relativi momenti di paura nella serata di oggi, 11 Giugno 2022 a Paternò.

L'auto era in marcia , in Viale dei Platani, quando il conducente, una donna 55enne, ha notato del fumo provenire dal cofano motore ed ha accostato la vettura.

Per un probabile corto circuito è divampato l'incendio dal vano motore di una Punto con impianto gpl.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'auto, fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione.

