PATERNO'. FIAMME DAL VANO MOTORE DELL'AUTO IN MARCIA
Fiamme dal cofano dell'automobile e relativi momenti di paura nella serata di oggi, 11 Giugno 2022 a Paternò.L'auto era in marcia , in Viale dei Platani, quando il conducente, una donna 55enne, ha not...
Fiamme dal cofano dell'automobile e relativi momenti di paura nella serata di oggi, 11 Giugno 2022 a Paternò.
L'auto era in marcia , in Viale dei Platani, quando il conducente, una donna 55enne, ha notato del fumo provenire dal cofano motore ed ha accostato la vettura.
Per un probabile corto circuito è divampato l'incendio dal vano motore di una Punto con impianto gpl.
Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'auto, fortunatamente non si registrano conseguenze per le persone.
Presenti anche i Carabinieri della locale stazione.