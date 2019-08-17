PATERNÒ: FIAMME IN UN APPARTAMENTO AL PALAZZO DI FERRO
A cura di Redazione
17 agosto 2019 19:43
FLASH
Fiamme in un appartamento al palazzo di ferro.
Notizia giunta pochi minuti fa in redazione, pochi i dettagli al momento.
Si vede fumo nero e fiamme (come da foto) uscire dall'appartamento.
Sul posto sono arrivati da pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano.
Scene di panico tra i condomini.
Sul posto ambulanza del 118 i Carabinieri e la Polizia Municipale di Paternò
Non si conoscono le cause, swcose vi sono persone all'interno.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO