PATERNÒ: FIAMME IN UN APPARTAMENTO AL PALAZZO DI FERRO

A cura di Redazione Redazione
17 agosto 2019 19:43
News
Condividi

FLASH

Fiamme in un appartamento al palazzo di ferro.

Notizia giunta pochi minuti fa in redazione, pochi i dettagli al momento.

Si vede fumo nero e fiamme (come da foto) uscire dall'appartamento.

Sul posto sono arrivati da pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano.

Scene di panico tra i condomini.

Sul posto  ambulanza del 118 i Carabinieri e la Polizia Municipale di Paternò

Non si conoscono le cause, swcose vi sono persone all'interno.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

