PATERNO': FIAMME IN UN CORTILE, SPAVENTO MA NESSUN FERITO
PATERNO': FIAMME IN UN CORTILE, SPAVENTO MA NESSUN FERITO
A cura di Redazione
23 luglio 2018 19:55
Incendio in un ripostiglio all'interno di un cortile di un’abitazione in Via Circumvallazione vicino alla Chiesa San Giuseppe, tanto spavento per i vicini, ma nessun ferito.
In fiamme un vano utilizzato per gli attrezzi. La squadra coordinata dalla Sala operativa del 115 è stata supportata da un’autobotte, che all'arrivo sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme, e mettere in sicurezza l’area.
Sul posto anche i carabinieri.
Le cause del rogo sono in fase di accertamento.
PATERNO': FIAMME IN UN CORTILE, SPAVENTO MA NESSUN FERITO