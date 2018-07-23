PATERNO': FIAMME IN UN CORTILE, SPAVENTO MA NESSUN FERITO

Incendio in un ripostiglio all'interno di un cortile di un’abitazione in Via Circumvallazione vicino alla Chiesa San Giuseppe, tanto spavento per i vicini, ma nessun ferito.

In fiamme un vano utilizzato per gli attrezzi. La squadra coordinata dalla Sala operativa del 115 è stata supportata da un’autobotte, che all'arrivo sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme, e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto anche i carabinieri.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.