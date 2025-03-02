PATERNÒ, FIAMME IN UN GARAGE: INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO RALLENTATO DAL PARCHEGGIO SELVAGGIO

Paternò, 2 marzo 2025 – Momenti di paura nella mattinata di oggi a Paternò, dove intorno alle ore 11 un incendio è divampato all’interno di un garage situato in una palazzina di via Como. Le cause del...

Paternò, 2 marzo 2025 – Momenti di paura nella mattinata di oggi a Paternò, dove intorno alle ore 11 un incendio è divampato all’interno di un garage situato in una palazzina di via Como.

Le cause del rogo non sono ancora note, e la dinamica dell’evento resta da confermare.

Una densa colonna di fumo ha invaso la strada, destando preoccupazione tra i residenti e i passanti. L’aria si è rapidamente saturata di fumo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che tuttavia hanno incontrato difficoltà nel raggiungere l’edificio a causa del parcheggio selvaggio nella zona.

Il mezzo di soccorso è rimasto bloccato per alcuni minuti, ritardando le operazioni di spegnimento e mettendo in evidenza un problema ricorrente legato alla viabilità cittadina.

Nonostante le difficoltà, i pompieri sono riusciti a domare le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente. L’area è stata messa in sicurezza e sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte nell’incidente.