PATERNO'. FIAMME IN UNA CASA ABBANDONATA IN ZONA "PALME", NESSUNA PERSONA COINVOLTA
Incendio in via Cavour zona "Palme" piccola traversa in pieno centro storico ieri, sabato 15 Aprile 2023.
Un rogo è infatti divampato intorno alle ore 20 all'interno di una casa abbandonata, in base alle prime informazioni.
Altrettanto percepibile l'odore acre che ha invaso una buona parte della zona.
Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nostro distaccamento, operazione non abbastanza agevole, in quanto la strada abbastanza stretta e l’impossibilita di arrivare con l’autopompa nel luogo dell’incidente.
Arrivati sul posto hanno contenuto le fiamme, per poi spegnere il rogo e mettere in sicurezza lo stabile.
A fuoco cumoli di rifiuti che erano accostati all'interno dell'immobile.
Il traffico veicolare sulla via Garibaldi è stato bloccato per permettere le operazioni in totale sicurezza.