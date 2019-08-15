95047

PATERNO’: FIAMME IN UNA TERRAZZA STANOTTE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Un incendio e divampato ieri sera, poco prima della mezzanotte, in via Pasubio nei pressi della villa Moncada.Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.In fiamme alcu...

A cura di Redazione Redazione
15 agosto 2019 11:08
PATERNO’: FIAMME IN UNA TERRAZZA STANOTTE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO -
News
Condividi

Un incendio e divampato ieri sera, poco prima della mezzanotte, in via Pasubio nei pressi della villa Moncada.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.

In fiamme alcune travi e varie masserizie su un terrazzo/appartamento

Le cause sono ancora in corso di accertamento

Per fortuna nessun problema per le persone

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047