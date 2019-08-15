PATERNO’: FIAMME IN UNA TERRAZZA STANOTTE, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
15 agosto 2019 11:08
Un incendio e divampato ieri sera, poco prima della mezzanotte, in via Pasubio nei pressi della villa Moncada.
Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò.
In fiamme alcune travi e varie masserizie su un terrazzo/appartamento
Le cause sono ancora in corso di accertamento
Per fortuna nessun problema per le persone