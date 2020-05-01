PATERNÒ: FIAMME SUL TERRAZZO, PAURA PER DUE BOMBOLE GPL - LE FOTO

Momenti di paura questo pomeriggio per un incendio che si è sviluppato su un terrazzo di via Rosolino Pilo intorno alle ore 17.30.Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco una tettoia posta su u...

Momenti di paura questo pomeriggio per un incendio che si è sviluppato su un terrazzo di via Rosolino Pilo intorno alle ore 17.30.

Secondo le prime informazioni, a prendere fuoco una tettoia posta su una terrazza, ma al momento non si conoscono le cause dell incendio.

Alcune persone attualmente, sono rimaste bloccate sulla terrazza in attesa dei Vigili del Fuoco. .

Per domare le fiamme, la squadra di vigili del fuoco provenienti da Adrano, hanno impiegato più di un ora, supportati da altri due mezzi provenienti dalla centrale di Catania. Sul posto anche i carabinieri e una ambulanza del 118.

Per fortuna nessun problema per le persone, grazie all all'intervento dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo due persone che erano rimasti intrappolati, e messo in sicurezza due bombole che si trovavano nel terrazzino.

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2020/05/YouCut_20200501_201039476.mp4

IN AGGIORNAMENTO