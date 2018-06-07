PATERNO': Fiamme vicino alle case, rogo di sterpaglie
A cura di Redazione
07 giugno 2018 18:12
Alimentato dal forte vento di scirocco, nelle prime ore del pomeriggio , le fiamme hanno aggredito le sterpaglie in un terreno incolto a Paternò ,
tra via Carso e la Via Lituania
A sedare l’incendio hanno provveduto anche alcuni cittadini residenti nella zona, preoccupati che le fiamme lambissero le proprie abitazioni.
Non si segnalano fortunatamente danni a case né risultano persone ferite.
Tuttavia tanta è stata la paura per gli abitanti.
