Paternò, auto distrutta dalle fiamme nella notte: danni alle case e paura tra i residenti

Le fiamme sono divampate intorno alle 3 in via Rocche. Danneggiate facciate, serrande e infissi delle abitazioni vicine. Sul posto Vigili del Fuoco

Paura nella notte a Paternò per un incendio che ha distrutto una Fiat 500 parcheggiata in via Rocche, una piccola traversa di via G. B. Nicolosi.

Il rogo è divampato poco prima delle 3, sviluppandosi rapidamente. Dalle immagini dell'intervento si vede l'auto completamente carbonizzata: la carrozzeria è annerita, i vetri sono andati distrutti e anche l'abitacolo è stato pesantemente interessato dalle fiamme.

Intorno alla vettura sono evidenti le tracce lasciate dall'incendio, con il pavimento annerito dai residui della combustione. Il forte calore ha inoltre interessato le strutture e le abitazioni presenti a ridosso della zona, provocando danni a facciate, serrande e infissi.

Diversi residenti, svegliati nel cuore della notte dalle fiamme e dal fumo, sono scesi in strada mentre la zona veniva raggiunta dai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.