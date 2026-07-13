Paternò, Fiat 500 distrutta dalle fiamme nella notte: paura in via Brescia

Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri. Non si esclude l’ipotesi dolosa

Momenti di paura alle prime ore di oggi a Paternò, dove un incendio ha completamente distrutto una Fiat 500 parcheggiata lungo via Brescia, traversa di via Sardegna.

L’allarme è scattato poco dopo le 3 del mattino, quando le fiamme hanno avvolto l’automobile in sosta sulla pubblica via. Il rogo si è propagato anche verso l’abitazione davanti alla quale si trovava il mezzo, annerendo la facciata e danneggiando una porta in legno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, che hanno spento l’incendio e provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno avviato gli accertamenti necessari per stabilire l’origine delle fiamme. Le cause rimangono al momento incerte e non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile gesto doloso.

L’incendio ha provocato forte preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte. Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate. Le indagini sono in corso.