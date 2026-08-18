Paternò, Fiat Punto in fiamme in via Verga davanti al Parco Primavera: indagano i Carabinieri

Il rogo intorno alle 22:30: la vettura era parcheggiata nei pressi del Parco Primavera

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Paternò, dove un’automobile è stata avvolta dalle fiamme in via Giovanni Verga, nei pressi del Parco Primavera.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 22:30 e ha interessato una Fiat Punto di vecchio modello, parcheggiata in un’area di sosta.

Il fuoco ha rapidamente avvolto il veicolo, provocando ingenti danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire alle cause dell’incendio.

Le indagini potranno avvalersi anche delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per chiarire quanto accaduto.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi e, tra le piste al vaglio degli investigatori, ci sarebbe anche quella della possibile origine dolosa del rogo. Saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire con certezza le cause dell’incendio.