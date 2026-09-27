Paternò, la Fiera di Settembre manca da due anni: una tradizione da recuperare?

Dopo l’annullamento del 2025, anche il 2026 trascorre senza la tradizionale manifestazione che per anni ha segnato la fine di settembre in città.

PATERNÒ (CT) – Settembre è ormai agli sgoccioli e a Paternò la conclusione appare inevitabile: la Fiera di Settembre anche nel 2026 non si farà.

Per il secondo anno consecutivo manca uno degli appuntamenti che hanno caratterizzato per decenni la vita della città. E non si tratta di una manifestazione qualsiasi: lo stesso Statuto comunale inserisce la Fiera di Settembre, insieme al Carnevale, alla Rocca Normanna e ad Arte Natale, tra le principali manifestazioni storico-artistiche e culturali che caratterizzano Paternò.

Settembre, per generazioni di paternesi, è stato il mese della Fiera: stand, commercio, artigianato, agricoltura, prodotti tipici, spettacoli e visitatori. Una manifestazione nata nel 1976, che negli anni ha però conosciuto una storia sempre più discontinua.

Dopo il periodo di maggiore slancio tra gli anni Settanta e Ottanta – nel 1986 venne celebrata anche l’edizione del decennale – la Fiera ha progressivamente perso continuità. L’appuntamento venne interrotto dopo l’edizione del 1991, per poi essere ripreso soltanto nel 2003.

Negli anni successivi la manifestazione è tornata nel calendario cittadino, ma con formule e dimensioni diverse rispetto alle edizioni che avevano segnato maggiormente la memoria collettiva. Non a caso, ancora nella programmazione comunale 2024-2026 veniva indicato tra gli obiettivi il rilancio e il potenziamento della Fiera di Settembre, insieme agli altri principali eventi cittadini.

Poi il nuovo stop.

Nel 2025 la Fiera era stata inizialmente programmata dal 25 al 28 settembre a Villa Moncada. La procedura organizzativa, però, non arrivò a conclusione e la tradizionale manifestazione venne annullata. Al suo posto si svolse un evento più contenuto, “Settembre in festa”, in piazza Indipendenza.

Nel frattempo è cambiato completamente anche lo scenario amministrativo della città, oggi affidata alla Commissione straordinaria dopo lo scioglimento degli organi elettivi del Comune nel novembre 2025.

E si arriva così al settembre 2026.

Sul portale istituzionale del Comune non risulta pubblicato alcun programma per una nuova Fiera. Nella sezione dedicata al commercio, l’ultimo avviso specificamente riferito alla manifestazione rimane quello dell’11 settembre 2025.

Con il mese ormai praticamente concluso, dunque, la Fiera di Settembre 2026 è di fatto saltata.

2025 senza Fiera. 2026 senza Fiera.

Due anni consecutivi di assenza per una manifestazione che appartiene alla storia della città e che già nei decenni precedenti aveva vissuto interruzioni e progressivi ridimensionamenti.

Dal grande appuntamento nato negli anni Settanta, passando per gli anni Ottanta, lo stop degli anni Novanta e la ripartenza del 2003, fino all’assenza degli ultimi due anni: la Fiera di Settembre continua così a perdere spazio nel calendario cittadino.

E proprio nel mese che per tradizione portava il suo nome, Paternò si ritrova ancora una volta senza uno dei suoi storici appuntamenti.