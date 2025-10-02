Paternò, filo elettrico penzolante in via Ariosto: allertati Vigili del Fuoco e Polizia Municipale

AGGIORNAMENTO ORE 22 – Sono sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno operando per mettere in sicurezza l’area.PATERNÒ – Attimi di apprensione nella serata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, in via Ludov...

AGGIORNAMENTO ORE 22 – Sono sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno operando per mettere in sicurezza l’area.

PATERNÒ – Attimi di apprensione nella serata di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, in via Ludovico Ariosto, dove un cavo elettrico si è staccato finendo a penzoloni a pochi metri dal suolo.

Il filo, apparso bassissimo e quindi potenzialmente pericoloso sia per i pedoni che per le auto in transito, ha subito destato la preoccupazione dei residenti.

È successo adesso e sono stati allertati, ma al momento in cui scriviamo non sono ancora intervenuti.

Alcuni cittadini hanno infatti contattato i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale per segnalare la criticità e richiedere un intervento.

In attesa dei tecnici competenti per il ripristino, la zona resta monitorata, al fine di prevenire possibili rischi per la pubblica incolumità.

Fortunatamente non si registrano danni a persone, ma soltanto disagi e preoccupazioni tra gli abitanti della zona. non si registrano danni a persone, ma solo disagi e preoccupazioni tra gli abitanti della zona.