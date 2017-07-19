PATERNO' FINALMENTE SI RIUNISCE IL CONSIGLIO
Sono definitivi i nomi dei 24 consiglieri comunali che andranno a comporre la nuova Assise Civica paternese ad oltre un mese dalle elezioni Amministrative dello scorso 11 giugno. Il giudice Giorgio Marino ha consegnato il plico costituito da oltre 100 pagine,dal quale si evincono i nuovi risultati elettorali venuti fuori dal riconteggio di 35 sezioni su 47 sezioni totali.
Un cambiamento tra gli eletti in un primo momento resi noti, cambiamento in seno alla lista “Paternò On”: Antonino Cunsolo subentra ad Orazio Terranova. nessun altro cambiamento per i restanti 23 consiglieri.
Il primo Consiglio Comunale è convocato per giorno lunedì 31 luglio 2017 alle ore18:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Alessi. La seduta è stata convocata dal Presidente del Consiglio Comunale uscente, Laura Bottino.
Già in queste ore i 24 consiglieri comunali risultati regolarmente eletti stanno ricevendo il relativo documentodi convalida dell’elezione e la convocazione per giorno 31 luglio prossimo.