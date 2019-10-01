PATERNO': FINANZIAMENTI PER RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLA VILLA COMUNALE

Con il decreto crescita e stata data la possibilità ai comuni di fare intervento di efficientemento energetico, grande soddisfazione dell'assessore alla Pubblica illuminazione, Luigi Gulisano, che dic...

Con il decreto crescita e stata data la possibilità ai comuni di fare intervento di efficientemento energetico, grande soddisfazione dell'assessore alla Pubblica illuminazione, Luigi Gulisano, che dichiara, che questo rientra tra gli obiettivi primari amministrazione al fine di ridurre i costi per potere offrire sempre migliori servizi alla cittadinanza.

Dopo un attenta analisi si sono scelti tre obiettivi, che sono stati identificati nella villa comunale nel cambiare e potenziare i corpi illuminanti, il campo Totuccio Bottino ed i fari del palazzetto sport.

Tutti i corpi illuminanti sono ad alta tecnologia e permetteranno un risparmio di oltre il 50 %, in particolare per il campo totuccio bottino è stato richiesto esplicitamente all'ufficio di realizzare un progetto da presentare al Coni per poter disputare manifestazione notturne