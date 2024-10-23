PATERNO’. FINANZIAMENTO DA 3,3 MILIONI DI EURO PER LE MENSE SCOLASTICHE

A Paternò 4 mense scolastiche saranno realizzate ex novo all’interno degli istituti che accolgono centinaia di ragazzi. All’interno dei fondi PNRR , il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destin...

A Paternò 4 mense scolastiche saranno realizzate ex novo all’interno degli istituti che accolgono centinaia di ragazzi.

All’interno dei fondi PNRR , il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha destinato al Comune di Paternò 3,3 mln di euro, con l’obiettivo di estendere il tempo pieno scolastico, ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico.

La permanenza prolungata dei ragazzi in una struttura formativa adeguata, inoltre, favorisce tantissime famiglie che hanno la necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie.

Le scuole interessate sono:

I.C. “Don Milani” – 900.000

I.C. “Lombardo Radice-Virgilio” – 900.000

I.C. “G. Marconi” – 900.000

I.C. “G.B. Nicolosi”- 596.640,00

“L’importante finanziamento ottenuto- afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesca Coluccio- ci consente senza gravare sulle casse comunali, di migliorare sensibilmente la qualità degli spazi e dei servizi nelle scuole di nostra competenza.

Si tratta di costruzioni ex novo all’interno delle aree intercettate dall’ufficio tecnico, che miglioreranno concretamente l’offerta formativa, consentendo alle famiglie di usufruire di ulteriori servizi e agli alunni di trascorrere più tempo all’interno delle scuole.

La permanenza degli alunni all’interno delle scuole, in un territorio come il nostro, ad alto rischio di abbandono scolastico rappresenta una prima risposta alla situazione di forte degrado sociale che caratterizza il territorio”

“Le continue e proficue interlocuzioni con i dirigenti e con la comunità scolastica – afferma il sindaco Nino Naso- ci hanno permesso di programmare gli interventi, senza lasciare spazio all’improvvisazione.

Continuiamo a reperire fondi dal PNRR, per realizzare interventi che migliorino la qualità della vita delle nostre famiglie e rendano Paternò una comunità sempre più vivibile e inclusiva.

Un grazie speciale al nostro ufficio tecnico per il lavoro svolto”.