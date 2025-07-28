PATERNÒ: FINGE DI CHIEDERE L’ELEMOSINA E RUBA UN PORTAFOGLIO IN CASA – “STATE ATTENTI”

PATERNÒ – Un episodio preoccupante è stato segnalato ieri mattina nel quartiere Villetta, tra via Campania e via Angelo Musco. Una residente è stata avvicinata da un uomo con la scusa di chiedere l’e...

PATERNÒ – Un episodio preoccupante è stato segnalato ieri mattina nel quartiere Villetta, tra via Campania e via Angelo Musco. Una residente è stata avvicinata da un uomo con la scusa di chiedere l’elemosina, ma si sarebbe poi rivelato un ladro.

L’individuo avrebbe sfruttato un momento di distrazione della donna, che si trovava sul ciglio della propria abitazione. Dopo il rifiuto alla richiesta, l’uomo sarebbe riuscito a introdursi in casa e a sottrarre un portafoglio.

Il furto è avvenuto in pochi istanti e l’uomo si è dato alla fuga. Il portafoglio è stato ritrovato a circa 100 metri di distanza, con i documenti ancora all’interno ma privo del denaro contante.

I carabinieri sono stati immediatamente allertati dopo l’accaduto.

In particolare, l’allerta riguarda gli abitanti dei piani terra, più esposti in questi giorni di caldo intenso, quando è frequente lasciare porte e finestre aperte.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a non fidarsi di sconosciuti che si presentano con richieste di aiuto.