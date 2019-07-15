PATERNO’: FINO A VENERDÌ, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA, IN ZONA VIA SARDEGNA

Per consentire i lavori di scarifica e bitumatura delle relative carreggiate nella zona Via Sardegna, programmati dal settore Lavoro Pubblici del Comune, il Comandante della Polizia Municipale, Dott....

Per consentire i lavori di scarifica e bitumatura delle relative carreggiate nella zona Via Sardegna, programmati dal settore Lavoro Pubblici del Comune, il Comandante della Polizia Municipale, Dott.La Spina, ha emanato un’ordinanza di sospensione della circolazione e la sosta dei veicoli ambo i lati , con applicazione della sanzione accessoria della forzata rimozione, nei seguenti tratti:

ambo i lati dei veicoli su via Isole Eolie,

tratto compreso tra la via Canonico Renna e la via Sardegna,

via Sardegna, tratto compreso tra via Isole Eolie e via Serbia,

l'ordinanza sarà a decorrere da giorno 15.07.2019 e fino a giorno 19.07.2019, al fine di consentire il regolare svolgimento, a cura dell’Impresa dei lavori.

Quanto sopra descritto sarà evidenziato dall’apposita segnaletica verticale, che sarà collocata a cura della

Impresa esecutrice dei lavori in questione con i criteri di sicurezza e di visibilità prescritti dal vigente C.d.S e

suo Regolamento di esecuzione, e successivamente dalla stessa rimossa a conclusione dei lavori medesimi,

Potranno derogare alla presente i veicoli utilizzati strumentalmente alla esecuzione dei lavori in parola, nonché tutti i veicoli in servizio per O.P. ed in stato di soccorso, oltre a quelli di erogazione di pubblici servizi ( ENEL, TELECOM, etc. ), nonché quelli appartenenti ai frontisti, ai proprietari e/o utilizzatori di garages ubicati nei tratti stradali interessati dai lavori medesimi ed in quelli raggiungibili solo attraverso gli stessi, ma solo qualora possibile compatibilmente alla sussistenza delle condizioni di sicurezza connesse allo stato ed alle modalità di svolgimento dei lavori suddetti, previa valutazione da rimettere, di volta in volta, esclusivamente alla Impresa esecutrice dei suddetti lavori.