PATERNO': Fissata per il 2 agosto la prima riunione del Consiglio Comunale

Martedì 2 agosto alle ore 18 si riunirà per la prima volta il nuovo Consiglio comunale di Paternò, convocato dal presidente uscente Filippo Sambataro, che sarà presieduta da Tripoli Marco, il più votato nelle amministrative.

All’ordine del giorno l’insediamento e il giuramento dei neo eletti, verifica delle condizioni di eleggibilità e convalida eletti, elezione del presidente e dei vice presidenti del Consiglio comunale e giuramento del sindaco davanti al Consiglio.

ORDINE DEL GIORNO:

1) Insediamento e giuramento dei consig1iei’i comunali proclamati eletti;

2) Verifica delle condizioni di candidabilità e di eleggibilità;

3) Esame di eventuali cause di incompatibilità dei consiglieri comunali;

4) Eventuale surroga dei consiglieri comunali;

5) Elezione del Presidente del Consiglio Comunale;

6) Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio Comunale;

7) Giuramento del Sindaco ai sensi dell’art. 4 comma 1, della 1. 15.05.1997, n. 127.