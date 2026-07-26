Paternò, fontanella storica della Villetta abbandonata: da mesi senz’acqua, alberi in difficoltà

La segnalazione di un cittadino: la fontanella non funzionerebbe da mesi e tre alberi piantati nella zona starebbero soffrendo per la mancanza d’acqua

Una fontanella storica di Paternò, situata nella cosiddetta “Piazza Villetta”, sarebbe fuori uso ormai da diversi mesi. A segnalarlo alla redazione di 95047 è un cittadino, che attraverso alcune foto richiama l’attenzione anche sulle condizioni degli alberi presenti nella piccola area.

Secondo quanto riferito dal lettore, la fontanella non erogherebbe più acqua da tempo e, nonostante la situazione sia ormai evidente, finora non sarebbe stato effettuato alcun intervento di riparazione.

A preoccupare sono anche tre alberi recentemente piantati nella piazza che, sempre secondo la segnalazione, starebbero progressivamente soffrendo, anche per la mancanza d'acqua in queste giornate caratterizzate dalle alte temperature.

«La fontanella è storica – sottolinea il cittadino – e da mesi è rotta. Ci sono anche tre alberi piantati che pian piano stanno morendo per mancanza d'acqua».

L'appello viene rivolto alla Commissione straordinaria che attualmente amministra il Comune di Paternò, con la richiesta di verificare le condizioni della fontanella e, se necessario, procedere al suo ripristino.

Una segnalazione che punta dunque a richiamare l'attenzione su un piccolo elemento del patrimonio cittadino e sulla cura del verde pubblico, soprattutto in un periodo in cui caldo e siccità possono mettere rapidamente in difficoltà le giovani piante.