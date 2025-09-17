PATERNO'. Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo: aperte le domande per l’anno scolastico 2025/2026

Il Comune di Paternò rende noto che, anche per l’anno scolastico 2025/2026, sono state attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei li...

Il Comune di Paternò rende noto che, anche per l’anno scolastico 2025/2026, sono state attivate le procedure per l’erogazione degli stanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo in favore delle famiglie a basso reddito, così come previsto dall’art. 27 della Legge n. 448/98.

I beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94.

Modalità e scadenze

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente presso l’Istituzione scolastica frequentata dall’alunno, entro e non oltre il 17 ottobre 2025.

Il modello di domanda è disponibile presso le segreterie delle scuole di appartenenza e potrà essere scaricato anche in allegato alla presente news.