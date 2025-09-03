PATERNO’: FORSE RISOLTO IL MISTERO DELLA SPARATORIA A SANTO SPIRITO

Si sarebbe autonomamente costituito, accompagnato dal suo avvocato, un giovane che secondo la ricostruzione, sarebbe stato l’autore della sparatoria avvenuta qualche sera fa nel quartiere Santo Spirit...

Si sarebbe autonomamente costituito, accompagnato dal suo avvocato, un giovane che secondo la ricostruzione, sarebbe stato l’autore della sparatoria avvenuta qualche sera fa nel quartiere Santo Spirito, e che ha causato il ferimento in modo grave di un 20enne attualmente ricoverato.

L’uomo, la cui identità è già nota ai carabinieri, al momento non è stato posto in stato di fermo, ma la sua versione dei fatti, è stata ascoltata dai carabinieri.

Secondo la ricostruzione del giovane, la pistola non era sua, ma di un altro giovane facente parte di una comitiva che lo ha circondato. Nel tentativo di disarmare il possessore della pistola, sarebbero partiti dei colpi che hanno raggiunto e ferito il 20enne.

Resta ancora da chiarire, invece, la dinamica della seconda sparatoria, avvenuta nel rione Scala Vecchia, dove un altro giovane è stato raggiunto alle gambe da dei proiettili. Non si conoscono ancora i capi d’imputazione contestati al giovane costituito.