PATERNO'. FUGA D'AMORE SCATENA VIOLENZA: SPARI E FERITI A CONTRADA MARVIZZARO

Un violento scontro tra due famiglie è degenerato in un episodio di estrema violenza ieri sera a Contrada Marvizzaro, nella zona al confine tra Paternò e Santa Maria di Licodia.

La lite, inizialmente verbale, è presto sfociata in una rissa con l'uso di bastoni e oggetti contundenti. Alla base del conflitto sembrerebbe esserci una “fuitina”, ovvero una fuga d’amore tra due giovani appartenenti ai rispettivi nuclei familiari.

La situazione è ulteriormente precipitata quando qualcuno ha estratto una pistola e ha esploso diversi colpi. Fortunatamente, i proiettili non hanno raggiunto alcuna persona, ma hanno colpito diverse auto parcheggiate nella zona, causando danni materiali. L'escalation di violenza ha portato al ferimento di due persone, un uomo e una donna, che sono stati trasportati e medicati all’ospedale di Biancavilla.

Le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare i responsabili.