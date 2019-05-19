PATERNO'. FUGA DI GAS IN UN APPARTAMENTO, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Una perdita di gas proveniente da un appartamento di una palazzina di viale de Platani, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.A dare l’allarme, questo pomeriggio intorno le 19, alcuni abitant...

Una perdita di gas proveniente da un appartamento di una palazzina di viale de Platani, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

A dare l’allarme, questo pomeriggio intorno le 19, alcuni abitanti del palazzo che hanno avvisato i Vigili del Fuoco, allarmati dall'odore del gas.

I pompieri sono giunti sul luogo per i necessari rilievi, per fortuna non si è resa necessaria una evacuazione, anche se un paio di famiglie hanno preferito allontanarsi dall'abitazione.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, hanno ispezionato l’impianto e chiamato il tecnico dell’azienda che eroga il metano per la chiusura del contatore e per i necessari controlli.