PATERNO'. FUGA DI GAS IN VIA E BELLIA , INTERVENGONO VIGILI DEL FUOCO E TECNICI

Intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi martedì 29 ottobre, in via Emanuela Bellia, a ridosso di via SS. Annunziata, per una presunta fuga di gas segnalata dai residenti della zona.

L’allarme è scattato quando alcuni abitanti hanno avvertito un forte odore di gas provenire dalla strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno immediatamente delimitato l’area e avviato le operazioni di verifica e messa in sicurezza.

A supporto dei soccorritori sono giunti anche i tecnici del gas, impegnati nell’individuazione dell’origine della perdita e nelle successive operazioni di controllo della rete. Secondo quanto si apprende, nei giorni scorsi nella stessa via erano stati effettuati lavori sui sottoservizi, circostanza che potrebbe essere collegata all’accaduto.

Le squadre di soccorso hanno utilizzato strumentazioni specializzate per rilevare la presenza di metano, confermando la fuga. È stato quindi attivato il protocollo di sicurezza, che ha comportato l’immediato intervento dei tecnici che giunti sul posto, hanno transennato l’area e avviato scavi stradali per individuare e riparare il punto di perdita nella tubatura.

Fortunatamente non si è reso necessario evacuare le abitazioni circostanti e non si registrano feriti né danni. Il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza.

Articolo in aggiornamento su 95047.it