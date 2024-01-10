95047

PATERNÒ, FUGA DI GAS IN VIA FIUME: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO CHIUSA STRADA

10 gennaio 2024 10:59
Una fuga di gas si è verificata nella mattinata di oggi mercoledì 10 Gennaio 2024 in via Fiume.

La situazione è stata generata secondo le prime informazioni dalla rottura di una tubazione, che non era segnalata, durante dei lavori in corso.

I vigili del fuoco del comando sono prontamente intervenuti sul luogo, occupandosi di identificare la causa della perdita e garantendo la sicurezza della zona in attesa delle operazioni di riparazione.

Attualmente, la via Fiume bassa è chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

La situazione ha impattato il flusso veicolare nelle strade circostanti, generando rallentamenti.

