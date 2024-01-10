PATERNÒ, FUGA DI GAS IN VIA FIUME: VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO CHIUSA STRADA

Una fuga di gas si è verificata nella mattinata di oggi mercoledì 10 Gennaio 2024 in via Fiume.La situazione è stata generata secondo le prime informazioni dalla rottura di una tubazione, che non era...

A cura di Redazione 10 gennaio 2024 10:59

Condividi