PATERNO'. FUGA DI GAS IN VIA GOFFREDO MAMELI: INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14:00, una fuga di gas ha creato momenti di preoccupazione in via Goffredo Mameli, una traversa di via Fiume, dove è presente un cantiere in corso.

Secondo le prime informazioni disponibili, la situazione è stata causata dalla rottura di una tubazione durante i lavori in corso nel cantiere.

La fuoriuscita di gas ha immediatamente allertato i residenti e i lavoratori della zona, spingendo le autorità a intervenire prontamente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

La zona a rischio è stata prontamente interdetta per evitare potenziali pericoli per la popolazione. I vigili del fuoco hanno utilizzato getti di acqua nebulizzata per abbattere la nuvola di gas che si stava formando, garantendo così la riduzione immediata del rischio di esplosioni o incendi.

Attualmente, via Goffredo Mameli è chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Gli operatori sono al lavoro per riparare la tubazione danneggiata e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Le operazioni di messa in sicurezza e riparazione proseguiranno fino a quando non sarà garantita la totale sicurezza dell'area. .