PATERNÒ: Fuga di gas in via Lecco. Intervento dei vigili del fuoco
A cura di Redazione
10 marzo 2019 14:25
Vigili del fuoco in azione questa mattina ore 11.30 circa in via Lecco dove è stata segnalata una fuga di gas avvertita dai residenti.
Sono stati compiuti da una squadra del distaccamento di Paternò gli accertamenti di rito, eliminando ogni potenziale rischio a tutela della salvaguardia dei cittadini.
Gli uomini del 115, unitamente a personale tecnico della ditta che gestisce la rete del metano, hanno completato le operazioni di messa in sicurezza, ripristinando la tubazione danneggiata