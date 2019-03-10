95047

PATERNÒ: Fuga di gas in via Lecco. Intervento dei vigili del fuoco

A cura di Redazione Redazione
10 marzo 2019 14:25
Vigili del fuoco in azione questa mattina ore 11.30 circa in via Lecco dove è stata segnalata una fuga di gas avvertita dai residenti.

Sono stati compiuti da una squadra del distaccamento di Paternò gli accertamenti di rito, eliminando ogni potenziale rischio a tutela della salvaguardia dei cittadini.

Gli uomini del 115, unitamente a personale tecnico della ditta che gestisce la rete del metano, hanno completato le operazioni di messa in sicurezza, ripristinando la tubazione danneggiata

