PATERNO' FUGA DI GAS IN VIA LOMBARDO. INTERVENTO DEI VVF
Intervento dei Vigili del Fuoco, questo pomeriggio intorno alle 19.00, in via Lombardo, zona villetta per una fuga di gas.A dare l’allarme, per il forte odore avvertito, sono stati de8 cittadini che h...
A cura di Redazione
22 ottobre 2019 20:51
Intervento dei Vigili del Fuoco, questo pomeriggio intorno alle 19.00, in via Lombardo, zona villetta per una fuga di gas.
A dare l’allarme, per il forte odore avvertito, sono stati de8 cittadini che hanno segnalato subito la cosa al 115.
La piccola perdita è stata localizzata in un tubo, i Vigili del Fuoco hanno così subito messo in sicurezza la zona, fino all’arrivo dei tecnici del gas, sul posto per le dovute riparazioni.