95047

PATERNO': FUGA DI GAS IN VIA PIAZZA VITTORIO VENETO , L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Intervento questa sera dei vigili del fuoco del comando provinciale di Paternò, per la segnalazione di una fuga di gasQuando la squadra del locale distaccamento è giunta sul posto, ha interdetto sia i...

A cura di Redazione Redazione
21 settembre 2018 20:56
PATERNO': FUGA DI GAS IN VIA PIAZZA VITTORIO VENETO , L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO -
News
Condividi

Intervento questa sera dei vigili del fuoco del comando provinciale di Paternò, per la segnalazione di una fuga di gas
Quando la squadra del locale distaccamento è giunta sul posto, ha interdetto sia il traffico veicolare che pedonale  effettuando una serie di misure strumentali  per individuare la perdita di gas
La zona interessata, messa in sicurezza è stata costantemente monitorata con rilevatore  in attesa dell’arrivo della ditta che ha in gestione la rete di distribuzione del metano.
Sul posto pure i Carabinieri
Attimi di preoccupazione vissuti dagli abitanti del luogo.

IN AGGIORNAMENTO

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047