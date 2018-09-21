PATERNO': FUGA DI GAS IN VIA PIAZZA VITTORIO VENETO , L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO

Intervento questa sera dei vigili del fuoco del comando provinciale di Paternò, per la segnalazione di una fuga di gasQuando la squadra del locale distaccamento è giunta sul posto, ha interdetto sia i...

A cura di Redazione 21 settembre 2018 20:56

Condividi