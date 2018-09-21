PATERNO': FUGA DI GAS IN VIA PIAZZA VITTORIO VENETO , L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
Intervento questa sera dei vigili del fuoco del comando provinciale di Paternò, per la segnalazione di una fuga di gasQuando la squadra del locale distaccamento è giunta sul posto, ha interdetto sia i...
Quando la squadra del locale distaccamento è giunta sul posto, ha interdetto sia il traffico veicolare che pedonale effettuando una serie di misure strumentali per individuare la perdita di gas
La zona interessata, messa in sicurezza è stata costantemente monitorata con rilevatore in attesa dell’arrivo della ditta che ha in gestione la rete di distribuzione del metano.
Sul posto pure i Carabinieri
Attimi di preoccupazione vissuti dagli abitanti del luogo.
IN AGGIORNAMENTO